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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:47 م
خالد صلاح
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جورجيا تبدأ إجراءات تعليق العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:06 م
جورجيا تبدأ إجراءات تعليق العلاقات الدبلوماسية مع سوريا رئيس جورجيا
تبليسى (أ ش أ)
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قال نائب وزير خارجية جورجيا ديفيد دوندوا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت إجراءات تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

وأوضح الوزير الجورجى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن جورجيا بدأت إجراءات تعليق العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بعد اعتراف سوريا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

كانت وكالة أنباء "سانا" السورية قد نقلت عن مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية إنه تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات.

وتعتبر سوريا هى سابع دولة، عضو فى الأمم المتحدة، تعترف باستقلال جمهورية أبخازيا، وذلك بحسب ما قاله نائب وزير الخارجية الأبخازى كان تانيا.

 


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