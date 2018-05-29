توجيه الاتهام لوزير سابق بـ"التواطوء فى تمويل غير شرعى" لحملة ساركوزى

باريس (أ ف ب)

وجه القضاء الفرنسى الثلاثاء، الاتهام إلى الوزير الفرنسى السابق أريك فورت ب"التواطوء فى تمويل غير شرعى" لحملة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى الرئاسية، حسب ما أوضح محامى فورت، مع العلم ان الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبى لهذه الحملة.

ويأتى هذا الاتهام للمسؤول المالى عن حملة ساركوزي، والرئيس الحالى للجنة المالية فى الجمعية الوطنية، استنادا الى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.

وكانت هذه الشرطة اشارت فى سبتمبر 2017 إلى "وجود حركة كبيرة للأموال نقدا" فى اوساط ساركوزي، مرشح اليمين فى تلك الفترة، والذى وجه الاتهام إليه ايضا فى هذا الملف فى مارس الماضى.