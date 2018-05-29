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تكثيف خدمات المرور بمحور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:48 ص
تكثيف خدمات المرور بمحور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة حمله مروريه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من تواجد العديد من الخدمات المرورية، بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين، للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل، لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات، وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
 

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، قد أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات، ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية، ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية، واﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين اانتهاء منها.

 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد صوان

مدير إدارة مرور القاهرة والسيد المحافظ

كل يوم انتظر حاملة تيسر مرور بميدان العتبة التى يجلس السيادة الظباط مستمتعون بابلطجة الباعة الزين يسيطرون على الشوارع العمومية والرصفة حتى قال لى صديق عربي ان الظباط بيخدو عمولة من الباعة وكذلك مدير إدارة المرور والمحافظ وان هذا موسم الأموال للدخلية والمحافظة وعندما اعترض على كلمة قال لي فسر منظر الظباط فى الفرجة ونحن وقفون نصف ساعة ولم يتحرك احد لتيسر الميدان

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