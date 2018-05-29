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تعيين أشرف الشرقاوى بعضوية مجلس إدارة "بورتو".. واستقالة عمر عامر

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:34 ص
تعيين أشرف الشرقاوى بعضوية مجلس إدارة "بورتو".. واستقالة عمر عامر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام السابق
كتب هانى الحوتى
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وافق مجلس إدارة شركة بورتو القابضة، على قبول استقالة عمر منصور عامر من عضوية مجلس إدارة الشركة، لرغبته فى التفرغ حاليا، والتصديق على تعيين الدكتور أشرف الشرقاوى عضوا بمجلس الإدارة "غير تنفيذى".
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على اعتماد دراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، بشأن مبررات زيادة تعديل القيمة الاسمية للسهم بتجميع عدد الأسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر والبالغ 601 مليون جنيه موزعا على عدد مليار سهم، وكذلك أسباب ومبررات الزيادة النقدية التالية بعد تجميع أسهم رأس المال تمول من جانب قدامى المساهمين، ويكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.
 
 

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