تعرفى على خطوات الحصول على مصروفات دراسة الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية

كتبت ــ أسماء شلبى

وفق قانون الأحوال الشخصية، فقد أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حيث إن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.. يرصد "اليوم السابع" الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة.

1- القانون رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب أياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير، ولا يلزم بإلحاقه بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح.

2- ترفق الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوب دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.

3- شهادة ميلاد الطفل.

4- إشهاد الطلاق .

5- وثيقة الزواج إذا كانت لا تزال على ذمته.

6- تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج .

7- مصادر دخل الزوج الأخرى وممتلكاته.