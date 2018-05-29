تركيا تلقى القبض على مسؤول فى جامعة عسكرية معنية بتطهير الجيش

أنقرة (رويترز)

قالت صحيفة جمهوريت التركية اليوم الثلاثاء، إن السلطات ألقت القبض على مدير بجامعة عسكرية، أسسها الرئيس رجب طيب أردوغان لتطهير القوات المسلحة بعد تحركات الجيش عام 2016، وذلك للاشتباه فى صلته بتلك المحاولة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات احتجزت رسميا الكولونيل قادر أتاكان من جامعة الدفاع الوطنية بعد أن ألقت القبض عليه منذ نحو أسبوعين. وهو يشغل منصب القائم بأعمال مدير الشؤون المؤسسية بالجامعة التى لا تعمل بكل طاقتها.

وكان أردوغان أمر بتأسيس الجامعة بعد تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو 2016 عندما سيطر جنود على دبابات وطائرات حربية فى محاولة للاستيلاء على السلطة، وأُنشئت الجامعة لتحل محل الأكاديميات العسكرية السابقة التى أغلقت بناء على مرسوم رسمى بعد تحركات الجيش.

وامتنعت الشرطة التركية عن التعليق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالجامعة أو النيابة للتعليق.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير محاولة الانقلاب فى 15 يوليو تموز 2016. ونفى كولن، المقيم فى بنسلفانيا منذ 1999، أى صلة له بتحركات الجيش التى قتل خلالها أكثر من 240 شخصا.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مارس، إن تركيا ألقت القبض منذ ذلك الحين على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة. ووجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا فى السجون على ذمة محاكماتهم.

وأثار نطاق هذه الحملة قلق جماعات حقوق الإنسان وحلفاء تركيا فى الغرب الذى اتهموا إردوغان باستغلال تحركات الجيش كذريعة لقمع المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات التى تتخذها ضرورية للقضاء على التهديدات التى يواجهها الأمن الوطنى.