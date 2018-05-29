video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا: اعتقال عقيد بجامعة عسكرية بزعم صلته بتحركات الجيش

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:08 م
تركيا: اعتقال عقيد بجامعة عسكرية بزعم صلته بتحركات الجيش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتقلت السلطات التركية مديرا بجامعة عسكرية أسسها الرئيس رجب طيب إردوغان بزعم صلته بتحركات الجيش عام 2016.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن السلطات احتجزت العقيد قادر أتاكان من جامعة الدفاع الوطنية بعدما ألقت القبض عليه منذ نحو أسبوعين.


ويشغل أتاكان منصب القائم بأعمال مدير الشؤون المؤسسية بالجامعة، التى أمر أردوغان بتأسيسها بعد محاولة الانقلاب التى وقعت فى يوليو 2016، وأُنشئت الجامعة لتحل محل الأكاديميات العسكرية السابقة التى أغلقت بناء على مرسوم رسمى بعد تحركات الجيش.


وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - فى مارس الماضى - إن تركيا ألقت القبض على 160 ألف شخص، وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، ووجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص، حيث ظلوا فى السجون على ذمة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادى إخوانى سابق: مخابرات تركيا تتحكم فى الجماعة وتوجهها لصالح أردوغان

الشباب.. كلمة السر لإنقاذ تركيا من براثن أردوغان.. التايمز: أصوات 1.5 مليون ناخب شاب ستكون حاسمة للسباق الرئاسى..وتؤكد:ارتفاع البطالة لـ20% واضطرارهم للهجرة أسباب تدفعهم لمنع الرئيس من توجيه الدفه نحو الاستبداد

ماكرون يدين إزالة أنصار أردوغان ملصقات غلاف الديكتاتور: لا تروق لأعداء الحرية

غلاف مجلة "لو بوان" لا يروق لأعداء الحرية.. الرئيس الفرنسى يهاجم أنصار أردوغان لإزالتهم ملصقات غلاف "الدكتاتور".. ماكرون: عمل غير مقبول.. ويشدد: حرية الصحافة لا تقدر بثمن ودونها ستكون هناك ديكتاتورية

هاتفيا.. أردوغان وبوتين يبحثان الأوضاع فى سوريا والطاقة والتجارة

أردوغان يقود اقتصاد تركيا إلى الغرق.. فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان

تركيا

أخبار تركيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة