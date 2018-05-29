تركيا: اعتقال عقيد بجامعة عسكرية بزعم صلته بتحركات الجيش

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اعتقلت السلطات التركية مديرا بجامعة عسكرية أسسها الرئيس رجب طيب إردوغان بزعم صلته بتحركات الجيش عام 2016.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن السلطات احتجزت العقيد قادر أتاكان من جامعة الدفاع الوطنية بعدما ألقت القبض عليه منذ نحو أسبوعين.



ويشغل أتاكان منصب القائم بأعمال مدير الشؤون المؤسسية بالجامعة، التى أمر أردوغان بتأسيسها بعد محاولة الانقلاب التى وقعت فى يوليو 2016، وأُنشئت الجامعة لتحل محل الأكاديميات العسكرية السابقة التى أغلقت بناء على مرسوم رسمى بعد تحركات الجيش.



وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - فى مارس الماضى - إن تركيا ألقت القبض على 160 ألف شخص، وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، ووجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص، حيث ظلوا فى السجون على ذمة التحقيق.