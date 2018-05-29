تجديد حبس عامل التحويلة فى حادث تصادم قطارى خط المناشى بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل و ناصر جودة

قرر المستشار أحمد سعيد سلام رئيس محكمة جنح مستأنف كوم حمادة بالبحيرة، تجديد حبس "م.ا" عامل التحويلة بمحطة قطار أبو الخاوى، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات فى حادث تصادم قطارى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، الذى وقع فى نهاية شهر فبراير الماضى، والذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات من المواطنين.

وكانت النيابة العامة بكوم حمادة بإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، ورئاسة المستشار محمد الحسينى مدير النيابة، قد سلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطارى الركاب والبضائع بخط المناشى، وذلك لتحليلها وكشف ملابسات الحادث.