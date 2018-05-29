تايمز: استضافة الصين لروحانى محاولة لملأ فراغ تخلى ترامب عن الاتفاق النووى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز"، إن الصين دعت الرئيس الإيرانى حسن روحانى، لحضور قمة رئيسية ضد الناتو الشهر المقبل، وهى قمة "منظمة تعاون شنغهاى" فى مؤشر جديد على نية بكين تعزيز العلاقات بين البلدين بعد قرار أمريكا الانسحاب من الاتفاقية النووية.

واعتبرت الصحيفة البريطانية إن استضافة الصين لروحانى وعقد لقاء بينه وبين نظيره شى جين بينج على هامش القمة محاولة من بكين لملأ الفراغ الذى خلفه تخلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن الاتفاق النووى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إنشاء "منظمة تعاون شنغهاى" لتحسين العلاقات بين روسيا والصين ودول آسيوية أخرى ولكنها غالبا ما توصف بأنها ثقل موازى لحلف الناتو.

كما سيحضر الرئيس بوتين اجتماع هذا العام فيما تسعى الصين وروسيا إلى تعزيز تحالفهما ضد النفوذ الأمريكى. ووعدت كلتا الدولتين بدعم إيران بعد إعلان الرئيس ترامب قبل أسبوعين أنه سينسحب من الاتفاق النووى لعام 2015 ويعيد فرض العقوبات.

وقال وزير خارجية بكين وانج يى، إن الرئيس الصينى سيلتقى نظيره الإيرانى فى التاسع والعاشر من يونيو فى تشينجداو. وأضاف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيحضر القمة كذلك.

ولم يأت وانج على ذكر الاتفاق النووى لدى إعلانه عن أجندة القمة الرسمية، لكن بكين، الشريك التجارى الأبرز لإيران وأحد أكبر مشترى النفط منها، أكدت أنها تنوى مواصلة التعامل مع الحكومة فى طهران رغم التحرك الأمريكى.

ويرجح أن تكثف الشركات الصينية أنشطتها فى إيران لملء الفراغ الذى خلفه خروج الشركات الأمريكية والانسحاب المحتمل للمنافسين الأوروبيين خشية التعرض لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة، وإيران عضو مراقب حاليا فى "منظمة تعاون شنغهاى" رغم أنها سعت طويلا للحصول على عضوية كاملة.

ويضم التكتل الإقليمى المعنى بالأمن والتجارة أربع جمهوريات سوفياتية سابقة من آسيا الوسطى إضافة إلى عضوين جديدين هما باكستان والهند.

وستناقش القمة خطة تحرك مدتها ثلاث سنوات "لمحاربة قوى الشر الثلاث"، الإرهاب والانفصال والتطرف، وتعزيز التعاون للتعامل مع الخروقات الأمنية عبر الإنترنت وتهريب المخدرات، بحسب وانج.

وأضاف أن الصين ستدفع من أجل "إصلاحات للنظام التجارى المتعدد الأطراف" الذى يربط أسواق أعضاء المنظمة الذين يضمون نحو 40% من عدد سكان العالم.

وطرحت الصين فكرة إقامة منطقة تجارة حرة تابعة للمنظمة فى 2016، بحسب وكالة "شينخوا" الرسمية. لكن وانج لم يوضح إن كان سيتم إدراج هذا الملف على أجندة القمة المقبلة.