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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:08 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن الموعد المقرر لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تم إلغاء رحلة دولية بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط نسما 120 المتجهة إلى تبوك لمدة ساعتين بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية المتجهة إلى كازابلانكا لمدة ساعة ونصف بسبب ظروف التشغيل. 
 
وأضافت المصادر، أن رحلة مصر للطيران 958 المتجهة إلى نيويورك تأخرت لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل، فيما تم إلغاء رحلة تابعة للخطوط السعودية كانت متجهة إلى جدة بسبب عدم الجدوى الاقتصادية . 

 
 

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