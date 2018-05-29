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بنك يو.بى.اس السويسرى: زوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:49 م
بنك يو.بى.اس السويسرى: زوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها أرشيفية
رويترز
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أظهر تصنيف سنوى يعده بنك يو.بي.اس السويسرى ويشمل 77 مركزا حضريا اليوم الثلاثاء أن زوريخ المركز المالى السويسرى تظل أغلى مدينة كبرى فى العام والعاصمة المصرية القاهرة هى الأرخص.
 
وتشير الدراسة، التى تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجليس تمثل أفضل قوة شرائية فى العالم للعامل متوسط الأجر فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.
 
لكن مع أخذ ارتفاع الأجور فى زوريخ فى الحسبان يأتى سكانها فى المرتبة الثانية بعد لوس انجليس من حيث القوة الشرائية وتأتى نيويورك فى المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.
 
بحث بنك يو.بي.اس فى مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل الذى يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب فى سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات تشمل هاتف أبل وجهاز كمبيوتر محمول واشتراك فى خدمة نتفليكس.
 
وأظهرت الدراسة ايضا أن زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع زجاجة نبيذ وعرض سينما سيدفعان أكثر فى طوكيو ونيويورك وستوكهولم وسيدفعان أقل فى براج ومكسيكو سيتى وريو دى جانيرو.
 

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زوريخ

القاهرة

مدينة نيويورك




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