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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:50 م
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بعد اقترابهم من الهزيمة.. الحوثيون يعرضون محتويات ميناء الحديدة للبيع

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:33 م
بعد اقترابهم من الهزيمة.. الحوثيون يعرضون محتويات ميناء الحديدة للبيع حوثيين
كتبت - إيمان حنا
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لجأت ميليشيا الحوثى لعرض محتويات ميناء الحديدة للبيع فى مزاد علنى، صرح بذلك نجيب القحطانى مدير عام الإعلام بمحافظة تعز .
 
 
أكد القحطانى أن هذا يأتى بالتزامن مع اقتراب الجيش اليمنى الوطنى من السيطرة على الحديدة بشكل كامل بعد أن ألحق هزائم عديدة بصفوف الحوثيين .
 
 
وواصلت قوات الجيش مدعومة  بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي ( تحالف دعم الشرعية)،  تقدمها الميداني في جبهة الساحل بمحافظة الحديدة، وتمكنت من تحرير مناطق جديدة باتجاه مدينة الحديدة.
 
 
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقتي الكويزي والطائف بمديرية الدريهمي، وأصبحت القوات على بعد 18كم- تقريباً- من مدينة الحديدة.
 
 
كما تمكنت قوات الجيش من دحر مليشيات الحوثي الانقلابية من مناطق مفتوحة بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة ومنها منطقة النخيلة غرب الخط الأسفلتي ومنطقة الشجيرة شرق الخط، وفرار جماعي لعناصر المليشيات.
 
 
كما واصلت قوات الجيش الوطني التقدم من مفرق الجاح باتجاه "الحسينية" التابعة لمديرية بيت الفقية، وصولاً إلى منطقة القبيع (شرق)، ولا يزال تقدم القوات مستمر حتى اللحظة.
 
 
ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة والقصف المكثّف لطيران التحالف العربي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
 
 
 

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