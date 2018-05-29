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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:31 م
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انطلاق فعاليات معرض print4all بميلانو بمشاركة 65 دولة و10 شركات مصرية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:31 م
انطلاق فعاليات معرض print4all بميلانو بمشاركة 65 دولة و10 شركات مصرية جانب من المعرض
رسالة ميلانو - إسلام سعيد
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انطلقت فعاليات معرض print4all المتخصص فى شئون الطباعة والتكنولوجيا الحديثة فى مجالات الطباعة بكل أنواعها فى ميلانو بإيطاليا بمشاركة 10 شركات مصرية من كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع.
 
 
 
 
تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 29 مايو وحتى 1 يونيو ، بمشاركة وفود من كافة دول العالم وخاصة دول أوروبا بحضور 65 دولة و 3501 عارض من كافة دول العالم.
 
 
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ودعت إيطاليا أكثر من 1000 عارض من كافة دول العالم بجانب عدد عارضين تخطى 3500 على مساحة 140 ألف متر.
 
وقال الدكتور جورج نوبار عميد كلية فنون تطبيقية السابق بجامعة حلوان، وأحد المشاركين من مصر، إن هناك نمو 13% فى صناعة الطباعة بمصر بشكل سنوى، وفى مجال البلاستيك بلغ نموه فى مصر 10% سنوياً.
 
وأضاف جوروج ل" اليوم السابع" أن الطباعة هى الصناعة الوحيدة التى تخدم جميع الصناعات الأخرى فى مصر، فلا يوجد صناعة يمكن أن تستغنى عن الطباعة، لأنها تمثل حوالى 10% من التصدير غير المباشر فكل القطاعات التصديرية تعتمد عليها حيث يتم تغليفها وطباعتها.
 
وأشار جوروج - وهو متخصص بمجال الطباعة وعضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرى- إلى أن  إيطاليا تصنع مكينات تغليف بإجمالي مبلغ 10.8 بليون يورو وهو رقم كبير جداً خلال عام 2017وتصنع مكينات طباعة بمبلغ 3.2 بليون يورو خلال نفس العام
 
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