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الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
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اندلاع اشتباكات بين الشرطة وطلاب متظاهرين فى نيكاراجوا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:34 ص
اندلاع اشتباكات بين الشرطة وطلاب متظاهرين فى نيكاراجوا مظاهرات نيكاراجوا
ماناجوا (أ ش أ)
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اندلعت اشتباكات بين شرطة نيكاراجوا ومجموعة من الطلاب المتظاهرين المطالبين بتنحى الرئيس دانييل أورتيجا من منصبه، وذلك فى تجدد للمظاهرات الاحتجاجية التى شهدتها البلاد مؤخرا على تعديلات تقترحها الحكومة على نظام الضمان الاجتماعى.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الطلاب المتظاهرين هاجموا أحد المبانى الحكومية فى نيكاراجوا، مشيرة إلى أن هناك مطالب بتنظيم مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة غدا الأربعاء.

وكانت الاحتجاجات الدامية قد اندلعت فى نيكاراجوا خلال شهر أبريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات، مما أسفر عن مقتل 77 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين.

 


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نيكاراجوا

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اشتباكات فى نيكاراجوا




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