امرأة ستتولى رئاسة باراجواى موقتا لأول مرة فى تاريخ البلد

اسونسيون (أ ف ب)

تتولى أليسيا بوتشيتا، القاضية السابقة البالغة من العمر 68 عاما، الاربعاء رئاسة الباراجواى لبضعة أشهر لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب فى بلد تعتبر فيه نسبة تولى النساء مناصب سياسية من بين الادنى فى اميركا اللاتينية.

وبوتشيتا التى تشغل حاليا منصب نائبة رئيس الباراجواى ستتولى الرئاسة موقتا بعد قرار رئيس الجمهورية هوراسيو كارتيس الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته (2013-2018)، علما بأن ماريو عبدو بينيتيز الذى انتخب فى 22 ابريل رئيسا للبلاد سيتولى منصبه فى 15 اغسطس.

وكان كارتيس اعلن فى مارس انه سيستقيل قبل انتهاء ولايته كى يتسنى له دخول مجلس الشيوخ الذى انتخب عضوا فيه خلال الانتخابات التشريعية التى جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وقد اصبحت استقالته من رئاسة الجمهورية رسمية الاثنين على ان تدخل حيّز التنفيذ الاربعاء حين سيصادق عليها البرلمان.

وفى نفس اليوم سيصادق البرلمان على استقالة كارتيس وسيعيّن مكانه بوتشيتا التى كانت تتولى منصب رئيسة المحكمة العليا قبل ان تصبح فى 9 مايو الجارى نائبة للرئيس.

وبوتشيتا سليلة عائلة من المحامين والقضاة ومعروفة بمناهضتها لقانون السماح بالاجهاض وهى تنتمى الى حزب كولورادو اليمينى الحاكم منذ عقود.