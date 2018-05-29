اليوم.. عزاء الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق بمسجد عمر مكرم

كتب محمد صبحى

تستقبل أسرة الراحل الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اليوم الثلاثاء عقب صلاة المغرب، عزاءه فى مسجد عمر مكرم الكائن بميدان التحرير .

وكان شيع جثمان الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى مثواه الأخير، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والذى توفى عن عمر يناهز 83 عاماً .

شارك فى تشييع الجثمان عدد من الشخصيات العامة وأساتذة جامعة عين شمس، فى مقدمتهم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة وأساتذة الكلية، فيما تلقى نجله واجب العزاء قبيل تشييع الجثمان.

ويذكر أن الدكتور على لطفى محمود، ولد فى 6 أكتوبر 1935، و كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986 .

وعقب تركه منصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989، وقبل ذلك كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس محمد أنور السادات، كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.