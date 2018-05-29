اليوم السابع: نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة"

ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الأربعاء، عددا من الموضوعات والتقارير الهامة، بينها، رصد للدعم الذى يذهب معظمه للوقود على حساب السلع التموينية الأساسية، والقضاء على 8 تكفيريين فى سيناء وتدمير 80 وكرا، ومحمد صلاح يبدأ رحلة كأس العالم من إسبانيا



واقرأ فى العدد أيضا.. - نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة" الوقود يستنزف 2550 جنيها من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات.. تكلفة الاستيراد بالسعر الحالى 103 مليارات جنيه سنويا و400% من دعم الوقود لغير المستحقين.. والأغنياء يحصلون على 56 مليار جنيه من دعم الوقود



- القضاء على 8 تكفيريين فى سيناء تدمير 80 وكرا عثر بداخلها على أسلحة وذخائر.. ضبط وتدمير 20 عربة و79 دراجة نارية.. واستشهاد مجندين اثنين وإصابة ضابط و3 جنود



- محمد صلاح يبدأ رحلة كأس العالم من إسبانيا

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