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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:28 م
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النيابة تطلب التحريات حول سطو 3 مسلحين على سيارة أجرة وإصابة قائدها بطلق نارى بالصف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:40 ص
النيابة تطلب التحريات حول سطو 3 مسلحين على سيارة أجرة وإصابة قائدها بطلق نارى بالصف سطو مسلح-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول تعرض سائق لعملية سطو مسلح وسرقة سيارته بمركز الصف بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

 

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للسائق، الذى أصيب بطلق ناري جراء مقاومته المتهمين، للوقوف على حجم إصابته، تمهيداً لاستدعائه وسماع أقواله حول الواقعة.

كان المجنى عليه رأفت على ٦١ عاما حرر بلاغا اتهم فيه ٣ مجهولين، باستيقافه فى ساعة متأخرة أثناء قيادته سيارات الأجرة بمركز الصف بجنوب الجيزة، وأشهروا فى وجهه الأسلحة النارية، لإجباره على النزول وترك السيارة.

وتابع المجنى عليه فى بلاغه أنه حينما حاول مقاومة الجناة، والهرب بالسيارة أطلقوا النار صوبه ما أسفر عن إصابته، وأنهم انزلوه من السيارة عنوة وتركوه غارقًا فى دمائه وسرقوها وفروا هاربين.

ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، جهودها لتحديد هوية الجناة المتهمين بإطلاق الرصاص على سائق في مركز الصف، والقبض عليهم للتحقيق معهم حول الاتهامات الواردة ببلاغ المجنى عليه.

 


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