النيابة تطلب التحريات حول حريق مخزن شركة أجهزة كهربائية بحلوان

كتب على عبد الرحمن

طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية، حول اندلاع حريق بإحدى المخازن التابعة لشركة أجهزة كهربائية شهيرة.

وكان ضباط الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق شب داخل مخزن أدوات كهربائية فى حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن بحلوان، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.