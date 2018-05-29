النيابة تبدأ التحقيق مع نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 ألاف قرص مخدر

سوهاج محمود مقبول

بدأت النيابة العامة بجرجا برئاسة المستشار أحمد على التحقيق مع المهندس التحقيق مع "المهندس م . ع" نائب مدير المطار والذى ضبط اليوم وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر، أثناء محاولته تهريبها إلى دولة الكويت مع أحد المسافرين.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى سلطات مطار سوهاج الدولى، عن محاولة مسئول كبير بمطار سوهاج تهريب أقراص مخدرة مستغلا فى ذلك بعض المسافرين إلى دولة الكويت.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم وضع المسئولين تحت الرقابة الدائمة، وتمكنت سلطات المطار اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على "المهندس م . ع . إ" نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء قيامه بمحاولة تهريبها، برفقة "إ . م . ع" من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا بوضعها داخل سديرى قماش وتم تبادله داخل دورة مياه المطار للخروج بها عبر الرحلة رقم 341 المتجهة من سوهاج إلى الكويت.

وبمواجهة الثانى اعترف بإرتكابة الواقعة عن طريق الأول الذى يقوم بالدخول بالأقراص المخدرة للمطار كونه مسئوله به ويقوم هو بدوره بالسفر بها للخارج،وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.