النقابات المهنية فى الأردن تدعو لاضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة دخل

عمان (أ ف ب)

دعت النقابات المهنية الأردنية الثلاثاء، إلى اضراب عن العمل الأربعاء تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذى أقرته الحكومة أخيرا واحالته إلى مجلس النواب الأردنى من أجل إقراره.

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الـ 13 فى بيان المواطنين إلى المشاركة فى الإضراب عن العمل الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية من بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذى يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.

ووجهت دعوات لأصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية إلى إغلاق أبوابهم بالتزامن مع الاضراب الذى دعت له النقابات.

وتأتى الدعوة إلى الاضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هانى الملقى حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه إلى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد رئيس مجلس النقباء على العبوس الأحد "رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولى على المملكة"، معتبرة ذلك "مساسا بحرية واستقلال الأردن وبأنه لا يصب فى مصلحة وأمن البلاد".

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات فى السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولى لإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة فى ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.