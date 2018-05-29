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النائب العام يسترجع التسجيلات مع فريق التحقيق الإيطالى فى مقتل "ريجينى"

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:12 م
النائب العام يسترجع التسجيلات مع فريق التحقيق الإيطالى فى مقتل "ريجينى" النائب العام المستشار نبيل صادق
كتب حازم عادل
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أصدرت النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإيطالية اليوم، الثلاثاء، بيانا صحفيا مشتركا أكدتا فيه أنه استمرار التعاون القضائى بين النيابتين فى التحقيقات حول خطف وقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى، فقد أجرى الدكتور جوزيبى بينياتونى نائب عام روما أمس اتصالا هاتفيا بالمستشار نبيل صادق نائب عام مصر، أعرب خلاله عن عميق شكره وامتنانه عن الجهود العظيمة التى بذلتها النيابة العامة المصرية على مدى ما يقرب من عام كامل فى سبيل استرجاع كاميرات محطات مترو الأنفاق، ولحضور فنيين إيطاليين عملية الاسترجاع التى أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين فى القاهرة بمعرفة شركة أجنبية متخصصة.

 

ومن جانبه أبدى المستشار نبيل صادق النائب العام خالص تقديره للدكتور "بينياتونى" نائب عام روما، وجدد النائبان العامان عزمهما استمرار التعاون القضائى بين النيابتين فى التحقيقات المجراه حول الواقعة حتى الوصول إلى حقيقتها ومعرفة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

 

وتضمن البيان المشترك قيام فريقى التحقيق المصرى والإيطالى بعقد اجتماعات على مدار الأيام الماضية بالقاهرة، تمت خلالها إجراءات استرجاع التسجيلات الخاصة بكاميرات المترو وفقا لأحدث الأساليب العلمية، ومنح النائب العام المستشار نبيل صادق الفريق الإيطالى برئاسة الدكتور سيرجيو كولايوكو نسخة من التسجيلات النهائية المسترجعة، بالإضافة إلى بعض أوراق التحقيق الجديدة التى حررت فى الأسابيع الماضية فى إطار أنشطة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية مؤخرا.

 

ومن المقرر أن يعقد الطرفات اجتماعات أخرى فى المستقبل القريب لمناقشة نتائج عملية الاسترجاع والوقوف على آخر تطورات التحقيق.

 

كان وفد قضائى من إيطاليا قد زار القاهرة منتصف الشهر الحالى للمشاركة فى عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، فى قضية مقتل ريجينى.

 
بيان النائب العام
 

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