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الكرملين: العمل وفق الخطة الروسية الصينية للتسوية فى كوريا الشمالية لم يتوقف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:54 ص
الكرملين: العمل وفق الخطة الروسية الصينية للتسوية فى كوريا الشمالية لم يتوقف لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أكد يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى أن العمل وفق الخطة الروسية الصينية للتسوية فى كوريا الشمالية لم يتوقف.

وقال أوشاكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء "إن هذه الخطة تجرى والعديد من الأنشطة يتم تنفيذها وفقا لها"، مشيرا إلى أن العمل فى إطار الخطة لم يتوقف.

وكانت روسيا والصين قد اقترحتا خطة "التجميد المزدوج" لحل المشكلة الكورية الشمالية، وهى تنص على وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية من ناحية، ووقف إجراء المناورات فى المنطقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

ومن المفترض بالتزامن مع ذلك أن تبدأ الأطراف المتنازعة المفاوضات، على أن تتضمن المبادئ العامة للخطة عدم استخدام القوة والعزم على بذل الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.. كما اقترحت روسيا وضع "خارطة طريق" لاستعادة الثقة تدريجيا وتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات السداسية.

 


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