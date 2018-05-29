القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم 23 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط بوسط وشمال سيناء.

وأبرزالبيان نتائج العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج التالية: 1- استهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر. 2- القضاء على 8 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات. 3- القبض على 64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. 4- ضبط كميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية ومواد متفجرة بوسط سيناء. 5- ضبط وتدمير 20 عربة أنواع و 79 دراجة نارية. 6- اكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة. 7- تدمير 80 وكرا عثر بداخلهم على عبوات ناسفة وذخائر ومواد إعاشة. 8- اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال فى المنطقة الصحراوية جنوب مطروح عثر بداخله على كميات من الأسلحة والذخائر. 9- إلقاء القبض على 578 فردا فى محاولة للهجرة غير الشرعية والقبض 27 فرداً يحملون جنسيات مختلفة فى محاولة للتسلسل عبر الحدود. 10- ضبط عربتين دفع رباعى بمنطقة الواحات مخزنتين داخل الكثبان الرملية. 11- ضبط عربة بها 31 لفافة لنبات المخدر بمنطقة القنطرة شرق. 12- استشهاد مجندين وإصابة ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. 13- تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية لأهالى سيناء .