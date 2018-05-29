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القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:06 ص
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018 العملية سيناء 2018
كتب- زكى القاضى وإسلام جمال
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أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم 23 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط بوسط وشمال سيناء.
 

وأبرزالبيان نتائج العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج التالية:

1- استهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر.

2- القضاء على 8 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات.

3- القبض على 64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

4- ضبط كميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية ومواد متفجرة بوسط سيناء.

5- ضبط وتدمير 20 عربة أنواع و 79 دراجة نارية.

6- اكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة.

7- تدمير 80 وكرا عثر بداخلهم على عبوات ناسفة وذخائر ومواد إعاشة.

8- اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال فى المنطقة الصحراوية جنوب مطروح عثر بداخله على كميات من الأسلحة والذخائر.

9- إلقاء القبض على 578 فردا فى محاولة للهجرة غير الشرعية والقبض 27 فرداً يحملون جنسيات مختلفة فى محاولة للتسلسل عبر الحدود.

10- ضبط عربتين دفع رباعى بمنطقة الواحات مخزنتين داخل الكثبان الرملية.

11- ضبط عربة بها 31 لفافة لنبات المخدر بمنطقة القنطرة شرق.

12- استشهاد مجندين وإصابة ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

13- تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية لأهالى سيناء .

 

 


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