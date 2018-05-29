القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

وأبرزالبيان نتائج العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج التالية:
1- استهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر.
2- القضاء على 8 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات.
3- القبض على 64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
4- ضبط كميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية ومواد متفجرة بوسط سيناء.
5- ضبط وتدمير 20 عربة أنواع و 79 دراجة نارية.
6- اكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة.
7- تدمير 80 وكرا عثر بداخلهم على عبوات ناسفة وذخائر ومواد إعاشة.
8- اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال فى المنطقة الصحراوية جنوب مطروح عثر بداخله على كميات من الأسلحة والذخائر.
9- إلقاء القبض على 578 فردا فى محاولة للهجرة غير الشرعية والقبض 27 فرداً يحملون جنسيات مختلفة فى محاولة للتسلسل عبر الحدود.
10- ضبط عربتين دفع رباعى بمنطقة الواحات مخزنتين داخل الكثبان الرملية.
11- ضبط عربة بها 31 لفافة لنبات المخدر بمنطقة القنطرة شرق.
12- استشهاد مجندين وإصابة ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.
13- تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية لأهالى سيناء .
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