القبض على عاطل بحوزته سلاح آلى فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية الية" و40 طلقة من ذات العيار فى أبو صوير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم احمد عبداللة رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه بالقبض على المتهم "سويلم.س.ع" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "بندقية الية" و40 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.