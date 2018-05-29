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العراق: القبض على المتورطين بقتل عائلة مسيحية ببغداد

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:03 ص
العراق: القبض على المتورطين بقتل عائلة مسيحية ببغداد الجيش العراقى
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقي، بأن قوة أمنية ببغداد ألقت القبض على مجموعة عناصر مسلحة وراء جريمة قتل عائلة مسيحية فى منطقة المشتل بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك، تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية قاسم الأعرجى.

يذكر أن مجموعة مسلحة قد اقتحمت فى وقت سابق منزلا لطبيب فى منطقة المشتل شرقى العاصمة بغداد، وأقدمت على قتله وعلى عائلته المكونة من والدته وزوجته طعنا بالسكاكين.

 


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عائلة ميسيحية

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