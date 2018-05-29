العبادى: عمليات تطهير العراق من داعش مستمرة والحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء أن عمليات تطهير الأراضى من تنظيم (داعش) الإرهابى مستمرة، مشيرا إلى أن أغلب الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل جيد.

وقال العبادى - فى كلمة خلال المؤتمر الأسبوعى، الذى أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن عمليات تطهير الأراضى من تنظيم (داعش) لاسيما غير المأهولة بالسكان "مستمرة"، مضيفا أن أغلب الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل.

وأكد اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) لن يتمكن من اختراق العراق مرة اخرى.