video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى: عمليات تطهير العراق من داعش مستمرة والحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:39 م
العبادى: عمليات تطهير العراق من داعش مستمرة والحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء أن عمليات تطهير الأراضى من تنظيم (داعش) الإرهابى مستمرة، مشيرا إلى أن أغلب الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل جيد.

وقال العبادى - فى كلمة خلال المؤتمر الأسبوعى، الذى أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن عمليات تطهير الأراضى من تنظيم (داعش) لاسيما غير المأهولة بالسكان "مستمرة"، مضيفا أن أغلب الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل.

وأكد اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) لن يتمكن من اختراق العراق مرة اخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى: أبناء المحافظات العراقية المحررة يصوتون لأول مرة منذ دحر داعش

حيدر العبادى يحيل المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلى هيئة النزاهة

حيدر العبادى: توافق كامل مع تحالف سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط

حيدر العبادى

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة