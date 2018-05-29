الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة بشتى الطرق لخفض معدلات النمو السكانى من خلال رفع كفاءة برامج تنظيم الأسرة ودعمها، بالإضافة لتوفير وسائل منع الحمل المختلفة بأسعار رمزية فى الوحدات الصحية وبالمجان فى المناطق المحرومة من الخدمة الطبية فى 18 محافظة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول حملة "2 كفاية" بالتعاون مع وزارة التضامن لحث المصريين على خفض المواليد، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير و تجهيز عيادات تنظيم الاسرة فى الجمعيات الأهلية مع استثمار طاقة الرائدات الريفيات التابعات لوزارة الصحة فى تنفيذ برامج التوعية للأسر المستفيدة.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستهدف من خلال بروتوكول حملة "طفلين وبس" تقديم خدمات تنظم الأسرة لمليون و150 ألف سيدة فى سن الإنجاب يحصلون على الخدمة من عيادات الجمعيات الأهلية المنتشرة بـ10 محافظات .

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج تنظيم الأسرة الذى تنفذه الوزارة هو برنامج عريق، وتابعت: بدأ البرنامج منذ الستينات باستخدام وسائل آمنة وفعالة وبإشراف الخبراء والمتخصصين فى مجال تقنية وسائل تنظيم الأسرة كأحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتخفيف آثار المشكلة السكانية التى طالما يعانى منها المجتمع المصرى .

وكشفت سعاد عبد المجيد، أن برنامج تنظيم الأسرة يستهدف 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب بالتوعية ورفع الوعى لديهن لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، حفاظا على صحة الأم والطفل وحفاظا على كيان الأسرة والمجتمع والمساهمة فى تنمية الدولة.

وتابعت: نوفر مجموعة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة لتكون هذه الخدمات متاحة لجميع السكان لمن يطلبها من خلال نظام موحد يضمن الجودة والمساواة لكل المواطنين، وذلك من خلال عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات والتى يبلغ عددها 5600 عيادة ثابتة وأكثر من 500 عيادة متنقلة يتم من خلالهم تقديم خدمات المشورة والفحص الطبى وتقديم مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة الفعالة والحديثة لملايين من السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وعددهم ما لا يقل عن 9 ملايين سيدة سنويا .

وأشات سعاد عبد المجيد، إلى أن العيادات المتنقلة تستهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالأماكن الأشد احتياجا من خلال مقدمى خدمة مدربين على تقديم هذه الخدمات لمن يطلبها وتحقق العيادات المتنقلة انجازا سنويا للعديد من الأنشطة متمثلة فى تنفيذ ما يقرب من 60 ألف طلعة يومية خلال العام وتنفيذ 600 قافلة صحة إنجابية سنويا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قطاع السكان يولى اهتماما كبيرا بالرائدات الريفيات فى جميع محافظات الجمهورية، والتى يصل عددهم إلى 14 الف رائدة يقمن بالتوعية من خلال الزيارات المنزلية للأسر و مسئولى الإعلام من خلال لقاءات جماهيرىة و ندوات كبرى بالمجتمع و ندوات داخل الوحدات الصحية ومشرفات نوادى المرأة من خلال العديد من الأنشطة.

واستكمل مجاهد: ينفذ فريق الرائدات ما يقرب من عدد (10 ملايين ) زيارة منزلية وعقد 400 ألف ندوة بمعرفة الرائدات الريفيات، وتم تحويل 4 ملايين منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة وتابع قوة برامج تنظية الأسرة دفعت الوكالة الأمريكية لتمويل حزمة كبيرة من الأنشطة بقيمة 20 مليون دولار خلال 5 سنوات، مستهدفة رفع مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بهدف منع الحمل ودعم برنامج تنظيم الأسرة إيمانا منها أن الاستثمار فى تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية سيكون له مردود كبير على تنمية المجتمع

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قطاع تنظيم الاسرة يعمل جاهدا من أجل توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى والجامعات والمؤسسة العلاجية

وتابع: تشمل جهود القطاع توسيع نطاق اتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع القطاع الأهلى والخاص لفتح منافذ لتقديم الخدمة وإمدادها بالكوادر البشرية المدربة و وسائل تنظيم الأسرة وهو ما تدعمه بنود البروتوكول الموقع بين وزارة الصحة والتضامن مما يبشر بنتائج سريعة وملموسة سيشعر بها المواطن المصرى قريبا .