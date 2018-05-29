video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: نشعر بتفاؤل حذر بعد تطعيمات الإيبولا فى الكونغو

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:00 م
الصحة العالمية: نشعر بتفاؤل حذر بعد تطعيمات الإيبولا فى الكونغو الإيبولا
جنيف (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول كبير فى منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تشعر بتفاؤل حذر حيال مكافحة مرض الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تطعيم 90 % من المعرضين للخطر فى مدينة مبانداكا.

وقال بيتر سلامة نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للاستعداد للطوارئ والاستجابة إنه تم تطعيم أكثر من 400 شخص ممن يُحتمل تعاملهم مع مصابين بالإيبولا.

وعلى الرغم من أنه لم يستطع الجزم بأن المدينة أصبحت آمنة، فقد أبدى تفاؤلا حذرا. ولا توجد زيادة كبيرة فى الحالات.

وعبر سلامة عن أمله فى الحصول على موافقة الحكومة فى غضون أيام لاستخدام خمسة عقاقير تجريبية لعلاج مرضى الإيبولا وذلك فى إطار تجربة سريرية قد تمهد الطريق أمام علاجات أسرع لتفشى المرض فى المستقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

12مليون دولار لسد نقص التمويل لمكافحة وباء الإيبولا بالكونغو الديمقراطية

منظمة الصحة العالمية تتعاون مع 9 دول أفريقية لمنع تفشى الإيبولا

الصحه العالميه

الايبولا

الكونغو

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة