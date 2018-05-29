الصحة العالمية: نشعر بتفاؤل حذر بعد تطعيمات الإيبولا فى الكونغو

جنيف (رويترز)

قال مسؤول كبير فى منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تشعر بتفاؤل حذر حيال مكافحة مرض الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تطعيم 90 % من المعرضين للخطر فى مدينة مبانداكا.

وقال بيتر سلامة نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للاستعداد للطوارئ والاستجابة إنه تم تطعيم أكثر من 400 شخص ممن يُحتمل تعاملهم مع مصابين بالإيبولا.

وعلى الرغم من أنه لم يستطع الجزم بأن المدينة أصبحت آمنة، فقد أبدى تفاؤلا حذرا. ولا توجد زيادة كبيرة فى الحالات.

وعبر سلامة عن أمله فى الحصول على موافقة الحكومة فى غضون أيام لاستخدام خمسة عقاقير تجريبية لعلاج مرضى الإيبولا وذلك فى إطار تجربة سريرية قد تمهد الطريق أمام علاجات أسرع لتفشى المرض فى المستقبل.