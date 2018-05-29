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الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:34 م
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الشرطة الأفغانية تبدأ عمليات أمنية فى كابول لمصادرة الأسلحة والسيارات غير القانونية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:58 م
الشرطة الأفغانية تبدأ عمليات أمنية فى كابول لمصادرة الأسلحة والسيارات غير القانونية الشرطة الأفغانية
كابول (أ ش أ)
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أطلقت قوات الشرطة الأفغانية عمليات أمنية فى العاصمة كابول لمصادرة الأسلحة والسيارات غير القانونية فى مختلف أنحاء المدينة الأفغانية.

وقال مسئولو قيادة الشرطة فى كابول، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن العمليات ستجرى فى أنحاء مختلفة من المدينة حيث تم إنشاء نقاط تفتيش لفحص السيارات.

وأضاف المسئولون أن وحدات متنقلة لقوات الشرطة تنفذ أيضًا دوريات فى أنحاء مختلفة من كابول كجزء من العمليات الجارية.

وذكر المسئولون أن الهدف الرئيسى للعمليات هو رصد المركبات غير المرخصة.

وأكد المسئولون أن قوات الشرطة ستصادر أيضا الأسلحة غير القانونية خلال العمليات، كما أشاروا إلى مصادرة 16 دراجة نارية غير مرخصة وضبط إنذارات تابعة للشرطة، إضافة إلى التخلص من 73 سيارة تستخدم زجاجًا أسود.

وأجريت هذه العمليات وسط مخاوف من أن غالبية العصابات الإجرامية تستخدم السيارات ذات النوافذ السوداء لتنفيذ عملياتها.

 


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