السيسى يشدد على إجراء اختبارات لطلاب الجامعات لتقييم مستواهم العلمى

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الالتزام بأعلى المعايير التعليمة في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال.



وشدد الرئيس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على إجراء اختبارات لطلاب الجامعات لتقييم مستواهم العلمى، بما يساهم فى تقييم الخدمة التعليمية المقدمة، وضمان جودتها، كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المنشآت التعليمية فى المدن الجديدة بحيث تواكب وتيرة الإنشاءات فى تلك المدن.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراضاً لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة الجامعات المصرية، وإنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ خطة التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة الفرص في التعليم العالي، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية وتطويرها بشكل دورى طبقا لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن وضع أسس ومعايير لتشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، واختيار القيادات الجامعية.



وعرض الدكتور خالد عبد الغفار الموقف التنفيذى لعدد من الجامعات الأهلية مثل جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم، وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة الجديدة. واستعرض كذلك الموقف التنفيذى لإنشاء عدد من الجامعات الخاصة من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، فضلاً عن إنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية فى مصر وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آخر تطورات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أوضح الوزير أن الزيادة في أعداد طلاب وخريجي الجامعة يعد بمثابة شهادة نجاح لهذه التجربة المتميزة للتعاون المصرى اليابانى فى العلوم والتكنولوجيا، وهو ما ينعكس إيجابياً على منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا فى مصر.



كما استعرض "عبد الغفار" خلال الاجتماع خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الفني والمهنى، ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، وذلك فى كل من القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، لتبدأ الدراسة بها العام الدراسى المقبل، مشيراً إلى أنه تلك الجامعات ستحقق طفرة نوعية في التعليم العالى الفنى فى مصر.



واستعرض وزير التعليم العالى رؤية الوزارة للابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين من المبتكرين والنشء واحتضان افكارهم الريادية والبحثية والعمل على تطويرها، فضلاً عن تدشين "بنك الابتكار المصرى" ليضم اختراعات وابتكارات الشباب ليتم تقييمها من جانب المتخصصين، كما تطرق إلى القوانين والتشريعات المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلاً عن مستجدات إنشاء وكالة الفضاء المصرية والمدينة الفضائية على أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال.