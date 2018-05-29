"السياحة": غلق إدارى لـ4 شركات بالغردقة لعملها دون ترخيص

كتبت ــ ميرفت رشاد

أصدر مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، قرارا إداريا رقم 442 لسنة 2018 ، بغلق مقر الشركات العاملة تحت اسم " تيلى ترافيل – روسالكا للرحلات السفارى- هورجادا تورزمس سيرفيس للرحلات- جراند ديزيرت سفارى" بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمزاولتها العمل السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة .

وتضمن القرار الذى نشر اليوم الثلاثاء، بالوقائع المصرية، إخطار مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص، لمحاسبتها ضريبيا طوال الفترة السابقة، على أن يتم إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.