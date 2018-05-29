السعودية ردا على تصريحات ماكرون عن احتجاز الحريرى: "كلام غير صحيح"

وكالات الأنباء

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأن ما ذكره الرئيس الفرنسى فى لقائه مع قناة (بى إف إم التلفزيونية) بأن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى هو كلام غير صحيح، .

وذكر المصدرحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بكافة الوسائل، مضيفا أن كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل ميليشيا حزب الله الإرهابى المتورط فى اغتيال دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى وقتل مواطنين فرنسيين فى لبنان، إضافة إلى مد إيران للميليشيات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثى بالأسلحة والصواريخ الباليستية التى تستخدمها ضد المدن السعودية.

وختم المصدر المسؤول تصريحه بأن المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسى ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار فى المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها.