الزراعة: 1.8 مليون حالة تعد على 83 ألف فدان أراضى زراعية منذ يناير 2011

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى مساحات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة داخل الدلتا ووادى النيل، بلغ 112 ألفا و644 فدانا، منها 83474 فدانا هى إجمالى التعديات، على الأراضى الزراعى، بينما بلغ إجمالى التعديات على أملاك الدولة 22516 فدانا، فى حين بلغ إجمالى التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى 6654 فدانا.

وأضاف التقرير أن إجمالى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2015 وحتى 20 مايو الحالى بلغ مليونا و 872 حالة تعد على مساحة 83 ألف فدان و474 فدانا، تم إزالة التعديات على مساحة 26 ألفا و 890 فدانا، بينما لم يتم إزالة 56 الفا و 584 فدانا بنسبة تصل إلى 67% من إجمالى حالات التعديات التى تحرر لها محاضر بناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، موضحا أنه تم التعدى على مساحة 116 فدانا خلال أسبوع من 14 مايو وحتى 20 مايو الحالى وتم البناء الكامل على مساحة 47 فدانا من هذه المساحات.

وأوضح التقرير، أن أكثر المحافظات تعديا على الأراضى الزراعية هى محافظة البحيرة بإجمالى 8297 فدانا، تلتها فى المركز الثانى محافظة الغربية بإجمالى مساحة تصل إلى 7751 فدانا، فى حين احتلت محافظة المنيا المركز الثالث فى التعديات بإجمالى مساحة بلغت 7147 فدانا، تلتها فى المركز الرابع محافظة القليوبية بإجمالى مساحة 6521 فدانا ثم محافظة الشرقية فى المركز الخامس بمساحة 6123 فدانا ثم محافظة كفر الشيخ فى المركز السادس بإجمالى مساحة تعديات بلغت 5711، فى حين إحتلت محافظة المنوفية المركز السابع بإجمالى مساحة 5170 فدانا.

ووفقا للتقرير ، تم تصنيف أنواع التعديات إلى حالات التعدى البسيطة وهى تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء أسوار على سطح الأرض على مساحة 19 ألفا و240 فدانا، بينما وصف التقرير النوع الثانى من التعديات بحالات التعدى المتوسطة وهى عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وذلك على مساحة 16 الفا و 846 فدانا، فى إعتبر التقرير انه توجد حالات تعدى جسيمة وهى تعديات تحولت إلى مبانى مكتملة بعدة طوابق بمساحة 20 الفا و497 فدانا.

وأوضح التقرير أن تعديات البناء لعدة طوابق تتركز فى محافظة البحيرة على مساحة 3607 فدانا، ثم محافظة المنيا بمساحة 2029 فدانا، ومحافظة سوهاج بإجمالى 1931 فدانا، ثم محافظة المنوفية على مساحة 1365 فدانا، ثم محافظة بنى سويف بإجمالى مساحة 1306 فدانا، تلتها محافظة القليوبية بإجمالى مساحة 1308 فدانا.