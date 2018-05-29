الرئيس البرازيلى: إضراب سائقى الشاحنات سينتهى خلال ساعات

برازيليا (أ ش أ)

أكد الرئيس البرازيلى ميشال تامر أن إضراب سائقى الشاحنات، الذى شل حركة البلاد خلال الأيام الماضية، سينتهى فى غضون ساعات.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن تامر قوله "لدى قناعة تامة بأنه بين اليوم وغدا ستنتهى الأزمة التى امتدت حتى يومها الثامن".

وكان الرئيس البرازيلى قد أعلن طرح حزمة من الإجراءات لإنهاء الإضراب، تشمل خفض أسعار وقود الديزل بنسبة 10% لمدة 60 يوما فقط على أن تتحملها ميزانية الدولة.

وكان إضراب سائقى الشاحنات قد أدى إلى حدوث نقص حاد فى الوقود فى مختلف أنحاء البرازيل، فيما أفادت تقارير صحفية بأن الإضراب أدى إلى خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار منذ بدايته فى 21 من الشهر الجارى.