video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدولية لكسر الحصار عن غزة تحمل الاحتلال مسئولية سلامة المشاركين بسفينة الحرية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:26 م
الدولية لكسر الحصار عن غزة تحمل الاحتلال مسئولية سلامة المشاركين بسفينة الحرية سفينة الحرية الفلسطينية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

حملت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن سلامة المشاركين على متن سفينة الحرية الذين اعتقلهم الاحتلال خلال رحلتهم من غزة فى محاولة للوصول إلى قبرص لنقل عدد من الجرحى والمصابين والطلبة فى ظل الحصار الإسرائيلى المشدد على القطاع.

وقال رئيس اللجنة زاهر بيراوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه القرصنة الإسرائيلية ستزيد المتضامنين الدوليين إصرارا على المضى فى خطواتهم وفعالياتهم لكسر الحصار عن غزة، وخاصة وهم يشقون طريقهم فى رحلة بحرية جديدة من المقرر وصولها القطاع خلال شهرين.

وأكد بيراوى أن هذه السفن ستواصل الابحار إلى غزة وكشف الوجه القبيح لدولة الاحتلال العنصرية التى تحرم الفلسطينيين منذ 12 عاما من حقهم الطبيعى فى الحياة وفق للقوانين الدولية.

وعد أن التنقل من غزة للخارج حق طبيعى للفلسطينيين، كما هو لبقية الشعوب والمجتمعات، معتبرا أن هذا الحق يصبح أكثر ضرورة حين يرتبط الأمر بأزمة إنسانية خاصة كما فى غزة.

ودعا بيراوى المجتمع الدولى إلى ضرورة العمل لتمكين الفلسطينيين للخروج خارج القطاع والسفر من أجل قضاء الاحتياجات الأساسية لهم من علاج وتعليم.

وأشاد بيراوى بجهود هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة والنشطاء فى غزة، على جهودهم التى تأتى مكملة لجهود اللجنة الدولية وتحالف أسطول الحرية فى محاولاته البحرية كسر حصار غزة.

وقال بيراوى "نتذكر فى هذه الاثناء أسطول الحرية الأول عام 2010 بقيادة السفينة التركية مافى مرمرة، ونستذكر شهداءها العشرة الذين قضوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم كسر الحصار، ونعاهدهم المضى فى طريق حرية فلسطين وكسر حصار غزة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين ترحب بتأكيد الاتحاد الأوروبى على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

قيادى بحركة فتح: الجنائية الدولية تبدأ اليوم بالتحقيق الفعلى لملفات فلسطين

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

غزه




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة