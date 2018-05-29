الحكومة: الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية لمدارس النيل الدولية بالثانوية الإنجليزية

أقر مركز الاعتراف الأكاديمى بالمملكة المتحدة بمعادلة شهادة النيل الثانوية الدولية "CNISE" بالشهادة الثانوية الإنجليزية المعروفة بشهادة "GCE"، جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع الذى ترأسه مساء أمس الاثنين لصندوق تطوير التعليم.

ويعد مركز الاعتراف الوطنى بالمملكة المتحدة بمثابة الوكالة الوطنية الرسمية الممثلة لحكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بالمؤهلات والمهارات الدولية، ومقارنتها بالشهادات الدولية.

وأفاد التقرير أن الاعتراف بمعادلة الشهادة الدولية الثانوية لمدارس النيل بالثانوية الإنجليزية جاء بعد دراسة مقارنة أجراها مركز الاعتراف الوطنى بالمملكة المتحدة بين الشهادة الدولية لمدارس النيل المطبقة فى مصر، وبين الشهادة الثانوية الإنجليزية فى الفترة من يونيو 2016 حتى أبريل 2018 معتمدة على عدة محاور أهمها المكونات الأساسية لشهادة النيل الثانوية وأهداف الشهادة والتعليم والتعلم وضمان الجودة.

وأفادت الدراسة بأن تصميم شهادة النيل يعكس هدفها في توفير المرونة المطلوبة للطلاب لدراسة مجموعة متنوعة من المواد، وفي ذات الوقت تمكنهم من المعلومات والمهارات المتعددة في المواد الأساسية " اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات "، كما أفادت الدراسة أيضاً بأن التعليمي للشهادة يرتكز على توفير تجربة تعليمية شاملة لتشجيع الطلاب على اكتساب المهارات المتعددة بما فيها المهارات الثقافية.

وأقرت الدراسة بمقابلة المستوى الأول والثانى والثالث لشهادة النيل للمواد ذات المستوى الخاص بالشهادة الثانوية الإنجليزية، كما أوضحت الدراسة أن مواد المستويين الثانى والثالث بشهادة النيل بهما محتوى علمى قوى يمكن مقارنتهما بتعمق وعلى نطاق واسع بالمواد المناظرة المقدمة فى مواد المستوى المتوسط "GCE AS" والمستوى المتوسط "Alevel" بالشهادة الإنجليزية على التوالى، بما يقدمانه من تطوير مهارات التفكير العليا ومهارات الدراسة الأكاديمية اللازمة للدراسة الجامعية على المستوى الدولى.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية لمدارس النيل بالثانوية الإنجليزية يمثل خطوة مهمة للبناء عليها فى تقديم كل أوجه الدعم للتوسع فى مدارس النيل بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اجتماع المحافظين المقبل اتخاذ إجراءات عاجلة فى مقدمتها تكليف المحافظين بتخصيص الأراضى المناسبة لإنشاء مدارس النيل.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة قرارات شملت اعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، والتنسيق بين الصندوق ووزارة المالية بشأن دعم الموازنة الجارية للصندوق سنوياً لتلبية احتياجاته وتمديد إتفاقية التعاون الفنى بين صندوق تطوير التعليم وإقليم ايميلدا رومانيا الإيطالى بشأن مجمعى الفيوم وأبو غالب للتعليم التكنولوجى، واستخدام وزارة التربية والتعليم الفنى لمناهج مجمع أسيوط التكنولوجى فى تطوير مدارس التعليم الفنى التابعة للوزارة وشراء معدات وآلات من إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربى لصالح مجمع أسيوط التكنولوجى فى حدود المبالغ المقررة سلفاً، وتمويل مصروفات التشغيل لمجمع أسيوط للتعليم التكنولوجى، ومجمع الفيوم للعام المالى 2018 - 2019، والموافقة على إسناد الأعمال العاجلة لإعادة تأهيل مجمع أبو غالب للتعليم التكنولوجى بالأمر المباشر لإحدى شركات المقاولات الوطنية.