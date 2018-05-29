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التعليم تبدأ تسليم المديريات كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:21 ص
التعليم تبدأ تسليم المديريات كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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بدأت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء تسليم مديريات التربية والتعليم ومندوبى لجان الامتحانات كشوف المناداة الخاصة بطلاب الثانوية العامة تمهيدا لتوزيعها على لجان السير وتسليمها أيضا لرؤساء اللجان.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، أن تسليم كشوف المناداة يتم على مستوى الـ" 4 قطاعات التابعة الثانوية العامة قطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، مشيرة إلى أن كل رئيس لجنة سوف يتسلم كشوف الطلاب داخل لجنته على أن يتم وضع نسخة منها على باب المدرسة مرفقة بأرقام جلوس الطلاب.

الجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم الأحد المقبل وتستمر حتى 1 يوليو 2018.

 

 

 


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