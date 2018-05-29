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التعليم العالى يعتمد نتيجة المنح الممولة من بنكى مصر والأهلى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:42 م
التعليم العالى يعتمد نتيجة المنح الممولة من بنكى مصر والأهلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة المنح الرئاسية والممولة من بنكى مصر والأهلى بالتعاون مع الوزارة، وتشمل دورات تدريبية فى التخصص لمدة تتراوح من 3-6 شهور خارج مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية لجمع المادة العلمية (الدكتوراه/ الماجستير)؛ بهدف صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومواكبة التطور العلمى الحديث لخدمة البحث العلمى والبعثات العلمية بالخارج.

 وأوضح الدكتور محمد صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة بأنه تم الإعلان عن التقدم لهذه المنح اعتباراً من شهر يناير الماضى وحتى أبريل 2018 عبر الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين بلغ (187) متقدم، والمقبولين طبقاً للشروط والضوابط (171) دارس من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية موزعة على النحو التالى:  (145) لجمع المادة العلمية للحصول على الدكتوراه لمدة 6 أشهر، و(23) لجمع المادة العلمية للحصول على الماجستير، و(3) دارسين للتدريب ما بعد الماجستير لمدد من (3-6) شهور فى مختلف التخصصات العلمية كالطب والصيدلة والطب البيطرى والفم والأسنان والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والحقوق والتربية، وغيرها.

وأضاف الدكتور صالح أن نسبة الذكور بلغت 54.97%، والآناث 45.03% للمقبولين فى هذه المنح.

 يذكر أن عدد الدول الأجنبية التى سيتم تدريب المقبولين بها فى هذه المنح يبلغ 24 دولة منهم: ألمانيا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وغيرها.


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