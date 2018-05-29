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الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:52 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين فى محافظة إب جنوب غرب اليمن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:55 م
التحالف العربى يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين فى محافظة إب جنوب غرب اليمن المتحدث باسم التحالف العربى
عدن (أ ش أ)
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استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، منصات لإطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثى فى مديرية المخادر بمحافظة إب جنوب غرب اليمن.

وأوضحت مصادر يمنية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع منصات للصواريخ فى منطقة "شنين" بمديرية المخادر، ما أدى إلى تدميرها.

كما شنت طائرات التحالف غارات أخرى على أهداف عسكرية للميليشيات فى منطقة قاع القيضى وجربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء، وفى جبل العويد بجبهة مقبنة شمال غرب تعز، وأسفرت الغارات عن تدمير عتاد حربى للميليشيات ومقتل وجرح عدد من عناصرها.

 


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