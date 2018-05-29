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التحالف العربى: الحوثيون يزجون بالنساء فى ساحات القتال باليمن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:59 ص
التحالف العربى: الحوثيون يزجون بالنساء فى ساحات القتال باليمن المتحدث باسم التحالف العربى العميد ركن تركى المالكى
صنعاء (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم التحالف العربى العميد ركن تركى المالكى أن ميليشيات الحوثى تزج بالنساء فى ساحات القتال، مشددا على أن ذلك يتنافى مع المبادئ والعرف المتواجد فى اليمن وفى الإقليم.

وأضاف المالكي، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه" تم إلقاء القبض على بعض النساء المشاركات فى العمليات العسكرية، وهذا يعد دليلا على إفلاس الميليشات الحوثية من تجنيد النساء والأطفال فى ميدان المعركة".

وأشار المالكى، إلى أن إنجازات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف ضاعفت انهيار الميليشيات والتخبط فى صفوفها.

 


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