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البيت الأبيض يوقف عقوبات كوريا الشمالية الجديدة لإنقاذ القمة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:42 م
البيت الأبيض يوقف عقوبات كوريا الشمالية الجديدة لإنقاذ القمة الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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قررت الولايات المتحدة تأجيل إطلاق دفعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، وذلك فى إطار سلسلة من التحركات التى قام بها الطرفان فى نهاية الأسبوع الماضى بهدف إحياء قمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، التى من المقرر لها أن تنعقد الشهر المقبل.

 

قال مسؤول أمريكى، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن البيت الأبيض كان مستعدا للإعلان عن نظام العقوبات الجديد اليوم الثلاثاء لكنه قرر أن يؤجل إلى أجل غير مسمى هذه الإجراءات حتى تنتهى المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن انعقاد القمة، مشيرا إلى التقدم فى جهود إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونج يانج.

 


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