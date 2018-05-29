البنك التجارى الدولى يشارك فى إعداد المبادئ المصرفية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

كتب : أحمد يعقوب

شارك البنك التجارى الدولى-مصر (CIB) فى أول ورشة عمل تنظمها المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تطوير المبادئ المصرفية لتشمل المسئوليات الاجتماعية والبيئية، وتعد تلك المبادئ هى الأولى التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN Sustainable Development Goals) وكذلك اتفاقية باريس للمناخ والتى سيتم إعدادها لتقود القطاع المصرفى نحو العمليات اليومية المستدامة.

وبحسب بيان عن البنك ينضم البنك التجارى الدولى-مصر إلى قائمة 26 مؤسسة مصرفية عالمية من خمس قارات تلتزم بإرساء وتطوير المبادئ المصرفية، علمًا بأن المبادئ الحالية الخاصة بالمؤسسات تتبنى الاستدامة بوجه عام إلا أنه لا توجد مبادئ محددة وشاملة تضم وتعترف بالتحديات الاجتماعية وتحديات التنمية المستدامة التى تواجه القطاع المصرفى.



وبحسب البيان تركز المبادئ المصرفية المستمدة من المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدى تأثير البنوك على الصناعات الأخرى ودورها كوسيط مالى فى السوق.

وتأتى مشاركة البنك التجارى الدولي-مصر فى إطار التزام البنك بالمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ انضمام البنك لعضوية هذه المؤسسة المرموقة فى عام 2015. ويعد البنك التجارى الدولي-مصر أول مؤسسة مصرفية فى مصر تنضم إلى تلك المؤسسة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتوقع "بيان الالتزام"، والذى يُؤكد إقرار الأعضاء بأهمية اقتران التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان والبيئة الصحية أثناء العمل بصورة متعاونة وجماعية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

وصرح حسين أباظة -الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولى-مصر-"إيمانًا بأن جوهر التنمية المستدامة يكمن فى مراعاة البيئة والعمل على تنميتها، يستمر البنك فى تعزيز تلك الثقافة ونشر الوعى فى كافة إدارات البنك من خلال النظر إلى التأثير الاجتماعى والبيئى والاقتصادى الناتج من عملياتنا اليومية."

وفى بيان رسمى، أوضحت المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه سيتم إجراء العديد من المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات المصرفية، والهيئات التنظيمية وهيئات الأمم المتحدة وغيرها خلال عملية وضع المبادئ المصرفية. ومن المقرر إطلاق تلك المبادئ للاستشارة العالمية خلال اجتماع الطاولة المستديرة للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI Global Roundtable) لعام 2018 والتى ستقام فى نوفمبر القادم فى فرنسا.