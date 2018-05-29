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الاحتلال يعتقل فلسطينبين اثنين تسللا لمستوطنة بجنوب نابلس

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:32 ص
الاحتلال يعتقل فلسطينبين اثنين تسللا لمستوطنة بجنوب نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقال فلسطينيين اثنين بعد إصابة أحدهما، فى أعقاب تسللهما إلى مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية "إن الفلسطينيين تسللا إلى المستوطنة مع الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، وأنهما تحصنا داخل منزل مهجور فى الجانب الغربى للمستوطنة، قبل أن تطاردهما القوات وتصيب أحدهما وتعتقلهما".

وقال يوسى دغان رئيس ما يسمى بـ"مجلس مستوطنات نابلس" "إن الحدث كاد أن ينتهى بمأساة لولا يقظة أمن المستوطنة والجيش، متوعدا بالمزيد من البناء الاستيطانى".

على الصعيد ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين بينهم فتاتان من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل فتاة (24 عاما) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، كما اعتقل أسيرة محررة (23 عاما) من الخليل.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من بيت لحم، فيما اعتقل مواطنين اثنين من قلقيلية، وشابا من عائلة التميمى من بلدة دير نظام برام الله.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى وللمرة الثالثة، فجر اليوم عددا من مسحرى البلدة القديمة فى القدس المحتلة، بتهمة إزعاج المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس وأول أمس عددا من مسحرى البلدة القديمة بنفس التهمة.


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