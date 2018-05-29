الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أكثر من 30 هدفا عسكريا فى قطاع غزة

أ ف ب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه قصف أكثر من 30 "هدفا عسكريا" فى قطاع غزة الثلاثاء، ردا على إطلاق صواريخ وقذائف هاون على بلدات إسرائيلية محاذية للحدود مع القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحفيين إن عملية اطلاق صواريخ وقذائف هاون الثلاثاء، على إسرائيل تعتبر الأكبر منذ انتهاء حرب 2014.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إسرائيل "سترد بقوة كبيرة" على القذائف التى تطلق من قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو "ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التى شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى عليها من قطاع غزة". وأضاف أن الجيش "سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا.

وأعلن الجيش الإسرائيلى أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فى ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال الجيش فى بيان أن "25 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع فى الأراضى الإسرائيلية".

وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ "تصدى لغالبية القذائف"، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط "عدد من قذائف الهاون فى أراض خلاء فى إسرائيل"، دون ذكر أى إصابات.