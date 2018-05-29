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الاحتلال الإسرائيلى يعلن تعرضه لإطلاق قذائف من قطاع غزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:32 م
الاحتلال الإسرائيلى يعلن تعرضه لإطلاق قذائف من قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
أ ف ب
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أعلن الاحتلال الإسرائيلى الثلاثاء، أنها اعترضت المزيد من القذائف التى أطلقت من قطاع غزة وذلك بعد ساعات من اطلاق قذائف هاون من القطاع على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان إنه "اعترض قذائف جديدة أطلقت من قطاع غزة بعد ساعات من اطلاق 28 قذيفة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل"، ولم يحدد الجيش طبيعة القذائف التى تم اعتراضها وتصدى لغالبيتها نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إسرائيل "سترد بقوة كبيرة" على القذائف التى تطلق من قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو "ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التى شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى عليها من قطاع غزة". وأضاف أن الجيش "سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا. 

وأعلن الجيش الإسرائيلى أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فى ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال الجيش فى بيان أن "25 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع فى الأراضى الإسرائيلية".

وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ "تصدى لغالبية القذائف"، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط "عدد من قذائف الهاون فى أراض خلاء فى إسرائيل"، دون ذكر أى إصابات.

 

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