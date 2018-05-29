"الاتصالات" تتعاون مع شركة عالمية لإنشاء مدينة المعرفة

كتبت هبة السيد

شهد اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة شنايدر إلكتريك العالمية الرائدة في تصميم وتنفيذ المدن الذكية وتطوير تقنيات وحلول متصلة لإدارة الطاقة والتحكم الآلى؛ وتهدف المذكرة إلى التعاون في توطين المعرفة الفنية، وتبادل الخبرات التقنية، وإنشاء المدن الذكية بمدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون منارة للإبداع والبحوث والابتكار واحتضان مشروعات اقتصاد المعرفة، ولكى تكون نموذجا لمدن المستقبل بمصر والمنطقة مع مراعاة الخصائص البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مصر؛ وذلك في ظل الخبرات الواسعة للشركة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء صديقة للبيئة.

حضر حفل التوقيع قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات شركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق افريقيا والمشرق العربى.

وأكد المهندس ياسر القاضي أن هذا التعاون يأتى في اطار علاقة استراتيجية طويلة المدى بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة شنايدر الكتريك العالمية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل بناء مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة على مساحة 301 فدان فى العاصمة الادارية الجديدة لكي تكون مركزا إقليميا للابداع والابتكار حيث ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع في التكنولوجيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى والأنظمة المدمجة، معلنا عن أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة المعرفة التكنولوجية خلال عامين.

ومن جانبه أوضح المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي " ان مشاركتنا في بناء مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل لنا قيمة كبرى، وحافزا كبيرا لتدعيم مصر بأحدث تكنولوجيات مدن المستقبل التي تتخصص فيها شنايدر إلكتريك على المستوى العالمي"، وأضاف أن تدعيم مدينة المعرفة بمنصة برمجيات EcoStruxure ستعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إنترنت الأشياء سواء في العمليات التكنولوجية أو التصنيعية.

هذا وتقضي مذكرة التفاهم بنقل معرفة وخبرة شركة شنايدر إلكتريك لتعزيز مهارات الكوادر المصرية، وتقديم حلول التشغيل المبتكرة من منصة برمجيات EcoStruxure لتكنولوجيا إنترنت الأشياء لإنشاء أنظمة ذكية ومستدامة وفعالة فى مدينة المعرفة التكنولوجية، كما ستعتمد المدينة على حلول البنية التحتية المدمجة من شنايدر إليكتريك لإدارة مجموعة كبيرة من الأنظمة المنفصلة فى قطاعات مثل مجالات الطاقة الكهربائية، والمياه، والغاز، وشبكات البيانات ومراكز البيانات، ونظم إدارة البنية الأساسية لمراكز البيانات، والأبنية، والأمن، وحركة المرور، ومراكز العمليات، والتحكم، وغيرها من المرافق الحيوية للدولة وللقطاعات الصناعية، وذلك عن طريق اعتماد التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة الإستهلاك وتحقيق مستويات أعلى من الاتصال.

كما تخطط شنايدر إلكتريك إلى نقل مقرها الرئيسي من القاهرة الجديدة إلى مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ظل ما تقدمه مدينة المعرفة التكنولوجية من أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار.

وقع الاتفاقية المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى للشئون الحكومية والطاقة المتجددة.

وتعد شركة شنايدر إلكتريك من أهم الشركات المتخصصة فى مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات، وتستثمر الشركة فى البحث والتطوير لتعزيز ابتكاراتها، مع التزامها القوى بتحقيق التنمية المستدامة.