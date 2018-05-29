الاتصالات: الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة خلال عامين

كتبت هبة السيد

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة خلال عامين، حيث تم البدء بإجراءات تسلم الأراضي التى ستقام عليها المدينة ويصل حجمها لنحو 301 فدان.

وأكد القاضي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع شنايدر العالمية لانشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الوزارة بسرعة انشاء مدينة المعرفة مشيرا الى انها جزء من استراتيجية الدولة لتكون مركزا للتنوير في كافة المجالات عبر ادخال خدمات انترنت الأشياء والابداع والابتكار وجذب الشركات العالمية للتواجد بها، كما ستكون نموذجا لمدن المستقبل بمصر والمنطقة مع مراعاة الخصائص البيئية والمناخية والاقتصادية.

وأضاف القاضي أن هذا التعاون يأتي في اطار علاقة استراتيجية طويلة المدى بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة شنايدر الكتريك العالمية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل بناء مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، لكي تكون مركزا إقليميا للابداع والابتكار حيث ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع في التكنولوجيات المتقدمة ودعم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة.