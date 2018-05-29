video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاتصالات: الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة خلال عامين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:51 م
الاتصالات: الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة خلال عامين ياسر القاضى
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
 
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة خلال عامين، حيث تم البدء بإجراءات تسلم الأراضي التى ستقام عليها المدينة ويصل حجمها لنحو 301 فدان.
 
وأكد القاضي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع شنايدر العالمية لانشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الوزارة بسرعة انشاء مدينة المعرفة مشيرا  الى انها جزء من استراتيجية الدولة لتكون مركزا للتنوير في كافة المجالات عبر ادخال خدمات انترنت الأشياء والابداع والابتكار وجذب الشركات العالمية للتواجد بها، كما ستكون نموذجا لمدن المستقبل بمصر والمنطقة مع مراعاة الخصائص البيئية والمناخية والاقتصادية. 
 
وأضاف القاضي أن هذا التعاون يأتي في اطار علاقة استراتيجية طويلة المدى بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة شنايدر الكتريك العالمية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل بناء مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، لكي تكون مركزا إقليميا للابداع والابتكار حيث ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع في التكنولوجيات المتقدمة ودعم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشاط مكثف لياسر القاضى باجتماعات الاتحاد الدولى للاتصالات

ياسر القاضى: إعادة ترشح مصر لعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات

وزير الاتصالات

مدينة المعرفة

العاصمة الادارية

شنايدر

انترنت الاشياء

الابتكار و الابداع

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة