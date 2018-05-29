الإمارات وكندا يوقعان على مذكرة تفاهم فى مجال الفضاء

أوتوا (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية فى كندا، نافديب بينز، العلاقات المشتركة والسبل الكفيلة بتطويرها فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والابتكار والذكاء الاصطناعى والفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن وزير الخارجية الإماراتى شهد - خلال زيارته الرسمية إلى كندا - التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكندية، كما وقع المذكرة وزير شؤون التعليم العإلى والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ورئيس وكالة الفضاء الكندية سيلفان لابورت.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع كندا فى شتى المجالات ومنها المجال التعليمى و الابتكار مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور فى ظل دعم ورعاية قيادتى البلدين.

من جانبه، رحب نافديب بينز بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد مؤكداً عمق الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وسعى قيادتى البلدين إلى تعزيزها فى شتى المجالات، معرباً عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة فى دفع التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات كافة.