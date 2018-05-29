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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:42 م
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الإدعاء العام البلجيكى: حادث إطلاق النار فى لييج عملا إرهابيا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:26 م
الإدعاء العام البلجيكى: حادث إطلاق النار فى لييج عملا إرهابيا شرطة بلجيكا - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن الإدعاء العام البلجيكى يعتبر حادثة إطلاق النار فى مدينة لييج عملا إرهابيا.

 

يذكر أن النيابة العامه فى بلجيكا، أفادت بسقوط 4 قتلى فى إطلاق النار ببلجيكا من بينهم الشرطيين والمهاجم. 

 

 


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