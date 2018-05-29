الإدعاء العام البلجيكى: حادث إطلاق النار فى لييج عملا إرهابيا

كتب محمد شعلان

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن الإدعاء العام البلجيكى يعتبر حادثة إطلاق النار فى مدينة لييج عملا إرهابيا.

يذكر أن النيابة العامه فى بلجيكا، أفادت بسقوط 4 قتلى فى إطلاق النار ببلجيكا من بينهم الشرطيين والمهاجم.